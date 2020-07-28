Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами ● В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки ● Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму ● В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом ● Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки
В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли
фото © Пикабу
Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.
Возбудителей коронавируса пока обнаружено не было, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«С июля мы начали проводить исследования на возбудитель коронавируса в морской воде, в воде аквапарков, бассейнов и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет», – заверила она.
За истекшие сутки в республике выявлено 23 новых случая COVID-19 и один COVID-положительный пациент скончался. В целом с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 15 человек.
Всего в республике подтверждено 1 139 случаев заражения COVID-19, из больниц выписан с выздоровлением 841 пациент.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами. Турпоток стал одной из причин увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.
Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму. В Республике Крым скончался пациент, у которого была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом. За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.
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