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Коронавирус в Крыму

В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли

17:47 вторник, 28 июля 2020
В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли

фото © Пикабу

Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.

Возбудителей коронавируса пока обнаружено не было, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«С июля мы начали проводить исследования на возбудитель коронавируса в морской воде, в воде аквапарков, бассейнов и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет», – заверила она.

За истекшие сутки в республике выявлено 23 новых случая COVID-19 и один COVID-положительный пациент скончался. В целом с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 15 человек.

Всего в республике подтверждено 1 139 случаев заражения COVID-19, из больниц выписан с выздоровлением 841 пациент.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами. Турпоток стал одной из причин увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму. В Республике Крым скончался пациент, у которого была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом. За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли

В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли

Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.

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