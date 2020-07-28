В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли

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Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.

Возбудителей коронавируса пока обнаружено не было, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«С июля мы начали проводить исследования на возбудитель коронавируса в морской воде, в воде аквапарков, бассейнов и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет», – заверила она.

За истекшие сутки в республике выявлено 23 новых случая COVID-19 и один COVID-положительный пациент скончался. В целом с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 15 человек.

Всего в республике подтверждено 1 139 случаев заражения COVID-19, из больниц выписан с выздоровлением 841 пациент.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами. Турпоток стал одной из причин увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

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