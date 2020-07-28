В Крыму заявили, что нашли способ спасти южнобережные пальмы

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Остановить распространение уничтожающих крымские пальмы вредителей возможно только при комплексной обработке растений в регионе.

Об этом сообщил отдел информационной политики Ялты со ссылкой на специалистов МБУ «Зеленстрой».

Впервые пальмовый долгоносик был обнаружен в регионе около 7 лет назад. В прошлом году от действий вредителя . Для борьбы с насекомым на территории садов и парков Симеиза и Гурзуфа были проведены масштабные профилактические работы. Однако полностью уничтожить вредителя не удалось.

Как выяснилось, избавиться от вредного насекомого можно только при одновременной обработке всех подверженных опасности деревьев. Однако часть санаториев и частных пансионатов не осознают опасности положения и игнорируют опрыскивание.

При этом всего за два года из-за опасных насекомых погибла знаменитая пальмовая аллея в парке-памятнике садово-паркового искусства «Алупкинский». В мае 2020 года крымские ученые смогли определить безопасные для людей и губительные для вредителя химикаты.

Благодаря своевременным действиям сотрудников МБУ «Зеленстрой» удалось предупредить массовое распространение вредителей.

По мнению специалистов, опасные для крымских пальм насекомые были завезены вместе с рассадой, привезенной из-за рубежа, но не прошедшей карантин. В администрации города Ялта призвали собственников отелей и гостиниц со всей серьезностью отнестись к необходимости ежегодного проведения опрыскивания растений, в особенности веерных пальм.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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