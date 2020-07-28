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Происшествия

В Крыму возбудили дело по факту нападения с ножом на врача «скорой»

08:14 вторник, 28 июля 2020

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на врача «скорой помощи» в Крыму.

Об этом сообщили в Главном следуправлении ведомства по Крыму и Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения на врачей скорой помощи (по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство)», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 26 июля. Жительница Симферополя вызвала бригаду «скорой помощи» для помощи ее сыну, который в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке. При оказании помощи мужчина накинулся на врача и нанес ему удар ножом в область шеи. Другие члены бригады «скорой помощи» обездвижили нападавшего.

Врача доставили в симферопольскую городскую больницу №6 в состоянии средней степени тяжести, он находится в реанимационном отделении, состояние оценивается как стабильное. Сам нападавший помещен в психиатрическую больницу в Симферополе.

По факту инцидента ранее МВД по Крыму начало проверку. Материалы для возбуждения дела были истребованы у полиции руководством управления СК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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