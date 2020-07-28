Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки ● Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму ● В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом ● Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки ● В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами
фото © regnum.ru
Турпоток стал одной из причин увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
По данным оперативного штаба, в последние несколько недель отмечается увеличение количества заразившихся COVID-19 в курортных регионах. В частности, в Краснодарском крае и Крыму.
«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории РФ как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», - сообщила Пеньковская ТАСС.
Она добавила, что необходимость соблюдать меры против распространения новой коронавирусной инфекции все еще остается.
На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала сезона республику посетило около 1 млн человек.
Впрочем, в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что среди отдыхающих на Черноморско-Азовском побережье региона не регистрировались вспышки инфекционной заболеваемости, а все отели и санатории работают в штатном режиме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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