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Коронавирус в Крыму

В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами

14:52 вторник, 28 июля 2020
В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами

фото © regnum.ru

Турпоток стал одной из причин увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По данным оперативного штаба, в последние несколько недель отмечается увеличение количества заразившихся COVID-19 в курортных регионах. В частности, в Краснодарском крае и Крыму.

«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории РФ как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», - сообщила Пеньковская ТАСС.

Она добавила, что необходимость соблюдать меры против распространения новой коронавирусной инфекции все еще остается.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала сезона республику посетило около 1 млн человек.

Впрочем, в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что среди отдыхающих на Черноморско-Азовском побережье региона не регистрировались вспышки инфекционной заболеваемости, а все отели и санатории работают в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму. В Республике Крым скончался пациент, у которого была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

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Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе. Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».

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