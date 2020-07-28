В Крыму наловили 85 пьяных водителей

С 24 по 27 июля 2020 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Крым провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».

Рейды проводились в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения.

При проведении мероприятий инспекторы ДПС использовали метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах останавливали автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т.д.) водителям незамедлительно разрешали продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии, осуществлялись предусмотренные процессуальные действия.

При этом управление ГИБДД Республики Крым просит участников дорожного движения с пониманием относиться к действиям полицейских и напоминает о необходимости выполнять их законные требования.

В ходе отработки на территории Крыма выявлено 85 водителей управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, из низ 3 с признаками наркотического и 1 который ранее уже привлекался к административной ответственности повторно.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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