Происшествия
В Крыму наловили 85 пьяных водителей
С 24 по 27 июля 2020 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Крым провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».
Рейды проводились в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения.
При проведении мероприятий инспекторы ДПС использовали метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах останавливали автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т.д.) водителям незамедлительно разрешали продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находился в нетрезвом состоянии, осуществлялись предусмотренные процессуальные действия.
При этом управление ГИБДД Республики Крым просит участников дорожного движения с пониманием относиться к действиям полицейских и напоминает о необходимости выполнять их законные требования.
В ходе отработки на территории Крыма выявлено 85 водителей управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, из низ 3 с признаками наркотического и 1 который ранее уже привлекался к административной ответственности повторно.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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