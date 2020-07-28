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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом

09:57 вторник, 28 июля 2020
В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом

фото © gazetauzao.ru

За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.

11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 - прибывший из другого субъекта), еще 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1139 случаев новой коронавирусной инфекции. 71 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 834 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 126 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 582 человека.

Выздоровевших за весь период – 841 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки. Один новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за сутки.

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции.

Ученый о коронавирусе: «Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения». Самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем сам коронавирус. К примеру, уколы интерферона на дому могут повлечь за собой расстройство психики, а применение антибиотиков — вызвать всплеск бактериальных инфекций.

Два отделения 1-й горбольницы в Севастополе закрыты из-за коронавируса. По состоянию на утро 26 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом

В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом

За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.

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