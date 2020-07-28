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Власть

В крымском МЧС рассказали как уберечь детей от происшествий на летних каникулах

07:41 вторник, 28 июля 2020
В крымском МЧС рассказали как уберечь детей от происшествий на летних каникулах

фото © Новости Крыма

Во время летних каникул, когда дети часто предоставлены сами себе, задача взрослых — научить их правилам безопасности и подать правильный пример.

В пресс-службе МЧС РК напомнили, что опасные забавы и шалости притягивают детвору, а задача взрослых — оградить их от беды.

— Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес и номер телефона. Научите его пользоваться мобильным телефоном, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а также вам на работу. Возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами, — отметил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Помимо этого, ребенок должен знать следующие правила безопасности:

в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь, ни в коем случае нельзя прятаться;

нельзя самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи;

если ребенок отдыхает в деревне или на даче, напомните, что нельзя играть со спичками на чердаках, сеновалах, в сараях, поджигать сухую траву и тополиный пух;

если на даче идет строительство или ремонт, опасные участки должны быть ограждены, а инструменты и материалы находиться в недоступном месте. Дети должны знать, что игры на стройке небезопасны;

ходить на водоемы купаться самостоятельно нельзя, взрослые должны контролировать ситуацию. Также не стоит купаться дольше 10 минут, нырять в незнакомых местах и баловаться на воде;

на даче при уходе за садом и огородом растения зачастую обрабатываются химикатами. В таком случае территория должна быть ограждена. Если такой возможности нет — необходимо доходчиво объяснить ребенку, что заходить на обработанные участки запрещено;

на дачном участке не должно быть ядовитых растений. Если недалеко находится лес, то ребенок должен знать, какие растения и ягоды нельзя трогать и тем более кушать;

— Ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних детей. Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение, одним словом, займите его, чтобы в ваше отсутствие он был занят полезным и интересным делом, — посоветовали в пресс-службе МЧС по РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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