Происшествия
В горах Бахчисарайского района искали заблудившегося туриста
Специалисты «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы на вершине горы Яман-таш в Бахчисарайском районе.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера в 00:10 в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне Бахчисарайском районе (г. Басман) заблудился турист, точного места расположения назвать не может. Требуется помощь спасателей.
К месту предположительного нахождения мужчины оперативно выехала дежурная смена Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 4 спасателей на автомобиле повышенной проходимости и сотрудники ГУ МЧС России по РК.
По прибытии специалисты «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК приступили к поискам мужчины.
— Спасателями была обследована дорога в районе г. Яман-таш, урочище Зенитка и Джунын-кош. Позже от заблудившегося мужчины поступила информация о том, что он видит свет фонарей поисковой группы, но ответить не может, так как обессилел. В итоге потерявшийся был найден в районе вершины Яман-таш, его сопроводили к месту дислокации лагеря туристов. От медицинской помощи отказался, — сообщили в ведомстве. — Также спасатели провели профилактическую беседу с туристами данного лагеря и вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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