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Происшествия

В горах Бахчисарайского района искали заблудившегося туриста

Специалисты «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы на вершине горы Яман-таш в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 00:10 в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне Бахчисарайском районе (г. Басман) заблудился турист, точного места расположения назвать не может. Требуется помощь спасателей.

К месту предположительного нахождения мужчины оперативно выехала дежурная смена Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 4 спасателей на автомобиле повышенной проходимости и сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии специалисты «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК приступили к поискам мужчины.

— Спасателями была обследована дорога в районе г. Яман-таш, урочище Зенитка и Джунын-кош. Позже от заблудившегося мужчины поступила информация о том, что он видит свет фонарей поисковой группы, но ответить не может, так как обессилел. В итоге потерявшийся был найден в районе вершины Яман-таш, его сопроводили к месту дислокации лагеря туристов. От медицинской помощи отказался, — сообщили в ведомстве. — Также спасатели провели профилактическую беседу с туристами данного лагеря и вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туринструктор сорвался со скал в районе альпинистского маршрута в Ялте. Спасители пришли на помощь мужчине, который в время похода по горной местности в районе Оползневого (Большая Ялта) упал со скального уступа.

Спасатели эвакуировали туристов с горы Сокол в Судаке. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь двум туристам на горе Сокол, которые, находясь на прогулке, свернули на ложную тропу и заблудились.

Спасатели эвакуировали туристов с Аю-Дага. В 18.20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Аю-Даг двое туристов оказалась на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжать движение по незнакомому маршруту не могут, необходима помощь спасателей.

На Демерджи снова спасли туристов. Сотрудники МЧС помогли туристам, заблудившимся в крымских горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

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