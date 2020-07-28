Трое на матрасе: в Крыму снова спасли туристов в море

Троих человек спасли у берегов поселка в Ленинском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне днем в поселке Нижнезаморское. Троих человек уносило в море на матрасе. Спустя полчаса пострадавших доставили на берег частной лодкой, находившейся неподалеку.

Также в ведомстве сообщили, что с начала года на воде погибли 28 человек, а спасено 34.

Как ранее сообщалось, за прошедшие выходные на полуострове в результате чрезвычайных происшествий на воде один человек утонул, еще двоих удалось спасти. По данным МЧС РК, 26-летний крымчанин утонул в ставке в селе Проточное Красногвардейского района. ЧП произошло вечером в пятницу, однако тело погибшего спасатели обнаружили только утром в воскресенье в 30 метрах от берега. Еще два человека едва не утонули в Черноморском районе. Так, в воскресенье в селе Межводное 14-летний подросток при купании на матрасе упал в воду и начал тонуть.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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