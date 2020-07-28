Строительство очистных сооружений «Южные» начнется в Севастополе в течение месяца

Подрядчик приступит к строительству канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе в течение ближайшего месяца.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

«Вопрос с «Южными» очистными, конечно, это очень нехорошая ситуация, мягко сказать. Сегодня мы еще раз все посмотрели, решение приняли, что в течение ближайшего месяца подрядчик выйдет на строительство», – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что лично будет курировать строительство сооружений. «Я его поставлю на особый контроль в рамках штаба, в рамках ФЦП мы будем контролировать строительство этого объекта. Я уверен, что в ближайшие два, максимум, три года они будут построены. Сегодня для этого мы все решения приняли», – подчеркнул он.

Строительство очистных началось в 2017 году. Тогда был заключен контракт на работы, подрядчик получил аванс в размере 2 млрд рублей. Деньги пропали со счета в банке ПАО «ОФК «Банк», лицензия которого была аннулирована.

После этого власти города долгое время не могли найти подрядчика для строительства очистных. Было принято решение, что его назначит правительство РФ.

Как сообщал «Новый Севастополь» стоимость строительства очистных сооружений оценивается в сумму порядка 10 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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