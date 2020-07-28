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Власть

Соперница Лукашенко на выборах объяснила, чей Крым

08:27 вторник, 28 июля 2020
Соперница Лукашенко на выборах объяснила, чей Крым

фото © politring.com

Светлана Тихановская ответила на вопрос о Крыме так, «как принято говорить» в Беларуси.

Кандидат в президенты Беларуси и главный соперник Александра Лукашенко Светлана Тихановская ответила на вопрос hromadske, кому принадлежит Крым, во время интервью Еврорадио в понедельник, 27 июля.

«Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский», - заявила Тихановская, выдержав паузу.

Отмечается, что ранее кандидат уклонилась от прямого ответа на вопрос о Крыме, назвав его «раскалывающим общество».

Напомним, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

Как сообщалось, 25 и 26 июля в разных городах Беларуси в митингах в поддержку Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей.

Также оппозиционный кандидат была вынуждена вывезти своих детей за пределы страны из-за угроз в адрес ее самой и ее детей.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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