Сильный ветер повредил кровли 26 домов под Симферополем

Штормовой ветер сорвал две кровли и повредил их на 24 домах в селе Пионерское Симферопольского района.

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, также были обесточены 8 тысяч абонентов.

«По информации Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Республике Крым, 27 июля в результате опасных погодных явлений в селе Пионерское Симферопольского района ветром повреждены кровельные конструкции 26 частных домовладений. С двух домов кровлю сорвало полностью, в 24 домовладениях кровля повреждена частично от 25 до 50%. Кроме того, в результате порывов ветра произошли обрывы линий электропередач в Добровском сельском поселении Симферопольского района. В результате от электроснабжения отключено 8 000 абонентов», – говорится в сообщении.

По состоянию на 6.00 восстановлена кровля в 17 частных домовладениях, подача электроэнергии восстановлена полностью. «Также было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Симферопольского района, на котором вышеуказанная ситуация признана как угроза ЧС муниципального уровня. Всего для ликвидации происшествия привлечена группировка сил и средств: от РСЧС 34 человека и 12 единиц техники», – добавили в МЧС.

Также из-за непогоды на газовую трубу, расположенную в селе Доброе, упало дерево. Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения, бензопилы и трехколенной лестницы удалили упавшее дерево.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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