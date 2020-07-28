Развожаева в соцсетях завалили мусором

Ответить на жалобы горожан главе Севастополя, который назначил своего земляка руководить регоператором по обращению с отходами, пока нечего.

И севастопольские паблики, и официальные аккаунты врио губернатора Михаила Развожаева в соцсетях полны жалоб на мусор и помойки по всему городу.

Месяц назад произошла смена руководителя госкомпании «Благоустройство города «Севастополь». Предприятие, являющееся региональным оператором по обращению с отходами и распределяющие бюджетные миллионы среди профильных частных фирм, отдали под управление Алексея Чайки — земляка Развожаева. На родине Чайка отвечал за комитет по молодежной политике администрации Красноярского края.

В Telegram-каналах, которые связывают с Развожаевым, тогда сообщили, что новый глава почистит карму госпредприятия, ответственного за вывоз ТКО. Однако на данный момент нельзя сказать, что это кадровое решение пошло на пользу. Такого мусорного безобразия, как в этом году, в Севастополе давно не было. Сплошная помойка, весь город в мусоре — это констатируют горожане в пабликах, обсуждая «грязную» тему.

«Город утопает в мусоре. И это летом, в жару. От смрада задохнуться можно. Таким наш город увидят гости города, которые приедут на День ВМФ и байк-шоу. В таком городе живем мы. Позор. А за вывоз мусора платим исправно и значительную сумму ежемесячно. Примите меры. Наведите порядок в горхозе и подведомственных ему организациях», — справедливо пишут Развожаеву в Instagram.

В официальных аккаунтах Развожаева в соцсетях мусора не меньше, чем в «Черном списке» сайта «Вконтакте».

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