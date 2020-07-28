Пьяный рецидивист с ножом нападал на симферопольские автомобили

В Симферополе пьяный житель Воронежа ножом повредил два автомобиля из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, ночью в местный отдел полиции поступило сообщение от 35-летнего местного жителя о том, что неизвестный повредил складным ножом два его автомобиля и причинил материальный ущерб на сумму около 25 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Воронежа. Выяснилось, что на момент преступления он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчина по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 42-летний житель Симферополя . Тогда сообщалось, что в полицию о травмах мужчины заявили сотрудники «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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