Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 23, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью около 17 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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