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Природоохранная прокуратура выявила нарушения в алуштинском дельфинарии
Прокурорская проверка в одном из дельфинариев в Алуште выявила нарушения норм содержания морских млекопитающих.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
«Проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выразившиеся в ненадлежащем утверждении кормового рациона для названных водных млекопитающих; несоблюдении температурного режима в бассейне у морских котиков, непроведении анализа качества воды в вольерах, в том числе в карантинном бассейне», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что проверку проводили специалисты Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам проверки в адрес руководителя дельфинария внесено представление.
Также специалисты прокуратуры установили, что руководство дельфинария не проинформировало органы контроля своевременно о гибели афалины по кличке Мирон.
Несколькими днями ранее в социальных сетях появились публикации о том, что в одном из алуштинских дельфинариев было обнаружено расчлененное тело дельфина – черноморской афалины.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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