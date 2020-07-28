Природоохранная прокуратура выявила нарушения в алуштинском дельфинарии

Прокурорская проверка в одном из дельфинариев в Алуште выявила нарушения норм содержания морских млекопитающих.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выразившиеся в ненадлежащем утверждении кормового рациона для названных водных млекопитающих; несоблюдении температурного режима в бассейне у морских котиков, непроведении анализа качества воды в вольерах, в том числе в карантинном бассейне», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проверку проводили специалисты Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам проверки в адрес руководителя дельфинария внесено представление.

Также специалисты прокуратуры установили, что руководство дельфинария не проинформировало органы контроля своевременно о гибели афалины по кличке Мирон.

Несколькими днями ранее в социальных сетях появились публикации о том, что в одном из алуштинских дельфинариев было обнаружено расчлененное тело дельфина – черноморской афалины.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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