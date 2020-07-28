Президент РАН призвал ученых заняться проблемой водоснабжения Крыма

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает решение проблемы водоснабжения Крыма первоочередной задачей ученых.

Об этом он заявил на втором заседании Научно-технологического совета, передает пресс-служба Крымского федерального университета им Вернадского.

«Первое – это вода. Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого необходимо проводить исследования», – сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что РАН окажет поддержку республике в решении водной проблемы. «Очень важно, что в эти дни состоится визит вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует Крым, и мы будем добиваться, чтобы на программу поиска, добычи и правильного управления водой в Крыму выделялись средства», – сказал глава РАН.

Специалисты предлагают активнее использовать в Крыму источники традиционного водоснабжения – родники, колодцы, карстовые источники.

«Крым разучился использовать собственные природные ресурсы с тех пор, как был проведен Северо-Крымский канал. Необходимо возвращаться к природным источникам, провести научные исследования и проанализировать, каким образом можно использовать эти источники для улучшения ситуации с водой на полуострове», – считает руководитель Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Кроме проблем водоснабжения, на заседании Научно-технологического совета обсудили развитие технологий персонализированной медицины в Крыму и создание инновационной сельскохозяйственной долины на базе Крымского федерального университета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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