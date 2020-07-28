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Происшествия

Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза

Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза

фото © Форпост

На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.

В Севастополе на автомобильной дороге в районе Сапун-Горы опрокинулась цистерна бензовоза. Сообщение об этом происшествии в 10:31 поступило в местное управление МЧС.

«По прибытию подразделений было установлено, что произошел пролив 5-ти кубических метров топлива. Сотрудники смыли горюче-смазочные материалы и передали в компетентные органы для оформления», – сообщили ForPost в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.

Работы спасателей закончились в 11:08. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, бензовоз был наполовину пуст, и при торможении водитель не учел габариты и вес цистерны. Официальная причина происшествия пока устанавливается.

В тексте использованы материалы: Форпост

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