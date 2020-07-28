Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза

фото © Форпост

На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.

В Севастополе на автомобильной дороге в районе Сапун-Горы опрокинулась цистерна бензовоза. Сообщение об этом происшествии в 10:31 поступило в местное управление МЧС.

«По прибытию подразделений было установлено, что произошел пролив 5-ти кубических метров топлива. Сотрудники смыли горюче-смазочные материалы и передали в компетентные органы для оформления», – сообщили ForPost в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.

Работы спасателей закончились в 11:08. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, бензовоз был наполовину пуст, и при торможении водитель не учел габариты и вес цистерны. Официальная причина происшествия пока устанавливается.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В одном из известных крымских отелей напали на туристку из Москвы. Жительница Москвы утверждает, что на нее напали в одном из известных крымских отелей. Свою историю она рассказала в прямом эфире телеканала «Дождь».

На «Тавриде» иномарка врезалась в стоявшую на обочине «Газель». В 13:39 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Таврида» в районе с. Марфовка Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Ураганом в Крыму чуть не сдуло село. Разрушительный ураган пронесся в Крыму минувшей ночью. Больше всего досталось селу Пионерскому в Симферопольском районе.

Не нашли: утонувшая в Керченском проливе бронемашина исчезла. Водолаз не нашел БРДМ-2, утонувшую в ходе акции по форсированию Керченского пролива.