Происшествия
Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза
фото © Форпост
На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.
В Севастополе на автомобильной дороге в районе Сапун-Горы опрокинулась цистерна бензовоза. Сообщение об этом происшествии в 10:31 поступило в местное управление МЧС.
«По прибытию подразделений было установлено, что произошел пролив 5-ти кубических метров топлива. Сотрудники смыли горюче-смазочные материалы и передали в компетентные органы для оформления», – сообщили ForPost в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.
Работы спасателей закончились в 11:08. В результате происшествия никто не пострадал.
По словам очевидцев, бензовоз был наполовину пуст, и при торможении водитель не учел габариты и вес цистерны. Официальная причина происшествия пока устанавливается.
В тексте использованы материалы: Форпост
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