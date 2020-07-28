Не та эпидобстановка: в Ялте отменили полумарафон «ЗаБег»

Проведение полумарафона «ЗаБег» в Ялте отменили из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу в городе.

Об этом рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рекомендация руководителя (оперативного) штаба, который возглавляет Сергей Аксенов, приостановить все массовые мероприятия. Мы уже целую неделю как приостановили свои. «ЗаБег» – это всероссийская акция, а не минспорта Республики Крым организатор. Так как на территории Ялты действует ограничения по проведению массовых мероприятий, в связи с этим (полумарафон) не может быть проведен в том масштабе, в котором планировалось», – сказала Торубарова.

Она отметила, что Аксенов дал поручение главе Ялты Ивану Имгрунту и республиканским министерствам ограничить проведение массовых мероприятий в городе. В частности, все подведомственные организации минспорта Крыма, которые находятся в Ялте переведены на дистанционную работу. Ограничения введены до особого распоряжения. До соответствующего поручения проведение забега не противоречило бы указу главы Крыма о повышенной готовности.

«Оно не противоречило, потому что можно было проводить массовые мероприятия – не соревнования, а массовые мероприятия. «ЗаБег» не является соревнованием, которые входит в единые календарные планы, после которого присваиваются разряды. На улице, с соблюдением дистанции, можно было провести. Но в настоящий момент есть ограничения по ухудшению эпидемиологической ситуации», – добавила Торубарова.

Ранее сообщалось, что на Мангуп-Кале развернули огромный флаг в поддержку полумарафона. Планировалось его провести в Ялте 2 августа. Всего в «ЗаБеге» должны были принять участие около 150 тысяч человек в 85 регионов России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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