Названы самые популярные среди жителей России пароли

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Чаще всего люди используют простейшие последовательные комбинации цифр или букв.

Многие российские пользователи различных ресурсов, требующих ввода пароля, выбирают простейшие последовательные комбинации цифр или букв. Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Чаще всего люди используют несколько последовательных комбинаций от 1 до 0, qwerty, password, qwerty123, 1q2w3e. В десятку самых распространенных паролей кириллицей вошли «пароль», «йцукен», «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей», «солнышко».

Эксперты констатируют, что все эти и подобные пароли хорошо известны мошенникам, поэтому угадать комбинацию и получить доступ к чужому ресурсу не составит труда. Чтобы избежать этого, нужно придумывать 8-10-значиный пароль с большими и маленькими буквами, цифрами и знаками. Даже если пользователь уверен, что ему нечего скрывать, злоумышленникам может быть интересен аккаунт любого человека, содержащий фотографии, личные записи или переписки.

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