Общество
Названы самые популярные среди жителей России пароли
фото © Новости Крыма
Чаще всего люди используют простейшие последовательные комбинации цифр или букв.
Многие российские пользователи различных ресурсов, требующих ввода пароля, выбирают простейшие последовательные комбинации цифр или букв. Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Чаще всего люди используют несколько последовательных комбинаций от 1 до 0, qwerty, password, qwerty123, 1q2w3e. В десятку самых распространенных паролей кириллицей вошли «пароль», «йцукен», «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей», «солнышко».
Эксперты констатируют, что все эти и подобные пароли хорошо известны мошенникам, поэтому угадать комбинацию и получить доступ к чужому ресурсу не составит труда. Чтобы избежать этого, нужно придумывать 8-10-значиный пароль с большими и маленькими буквами, цифрами и знаками. Даже если пользователь уверен, что ему нечего скрывать, злоумышленникам может быть интересен аккаунт любого человека, содержащий фотографии, личные записи или переписки.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе пророссийского блогера приняли за украинского шпиона. Жители Севастополя проявили «бдительность», а ответственные службы оперативно разобрались в ситуации.
Какой сегодня праздник 27 июля. Сегодня, 27 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вице-премьер Украины женился на админгранице с Крымом. Резников решил оформить отношения с телеведущей Юлией Зорий в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак.
Какой сегодня праздник 26 июля. Сегодня, 26 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Будет ли введен график подачи воды в Крыму
Власти Крыма пока не планируют вводить ограничения водоснабжения в Симферополе и других регионах республики.
В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли
Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.
Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии
Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.
В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом
За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.
12 часов назад
Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом
2 часа назад
Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму
10 часов назад
Будет ли введен график подачи воды в Крыму
2 часа назад
Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза
На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.