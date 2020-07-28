Наркоторговец избивал и грабил людей на ночных остановках Севастополя

Криминальное турне по маршруту общественного транспорта прекратила полиция.

В Севастополе полицейские по горячим следам задержали грабителя, который перемещался по маршруту общественного транспорта и грабил попадавшихся по пути граждан. Так, в течение получаса злодей успел совершить сразу два грабежа в Гагаринском районе.

Ночью на остановке общественного транспорта к 24-летней жительнице Севастополя подошел незнакомец. Он ударил девушку, выхватил у нее сумку с личными вещами и документами, а затем попытался скрыться – что, впрочем, ему не удалось: потерпевшая вызвала полицейских, которые по горячим следам задержали злоумышленника.

Как оказалось, несколькими минутами ранее 27-летний задержанный совершил еще один грабеж: на другой остановке он похитил у мужчины мобильный телефон. Кроме того, полицейские выяснили, что задержанный по подозрению в грабеже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

При продаже билетов в Крым активизировались мошенники. Эксперты наблюдают активизацию мошеннических сайтов, которые похищают деньги граждан при «продаже» железнодорожных и авиабилетов в Крым.

В Крыму вынесли приговор убийце начальника Сакского МЧС. Евпаторийский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы 32-летнего жителя Евпатории.

В Крыму девушка получила камнем в лицо за отказ поддержать беседу. В Бахчисарае задержали мужчину, который ударил незнакомую девушку камнем в лицо.

Житель Самары под видом банкира похитил у крымчан более миллиона рублей. Сотрудники крымской полиции в Самаре задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве.