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Происшествия

Наркоторговец избивал и грабил людей на ночных остановках Севастополя

Криминальное турне по маршруту общественного транспорта прекратила полиция.

В Севастополе полицейские по горячим следам задержали грабителя, который перемещался по маршруту общественного транспорта и грабил попадавшихся по пути граждан. Так, в течение получаса злодей успел совершить сразу два грабежа в Гагаринском районе.

Ночью на остановке общественного транспорта к 24-летней жительнице Севастополя подошел незнакомец. Он ударил девушку, выхватил у нее сумку с личными вещами и документами, а затем попытался скрыться – что, впрочем, ему не удалось: потерпевшая вызвала полицейских, которые по горячим следам задержали злоумышленника.

Как оказалось, несколькими минутами ранее 27-летний задержанный совершил еще один грабеж: на другой остановке он похитил у мужчины мобильный телефон. Кроме того, полицейские выяснили, что задержанный по подозрению в грабеже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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