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Происшествия

На «Тавриде» иномарка врезалась в стоявшую на обочине «Газель»

09:17 вторник, 28 июля 2020

В 13:39 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Таврида» в районе с. Марфовка Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

На место ДТП направлено отделение 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии на место происшествия было установлено, что водитель автомобиля «КIA», не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Газель». В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель автомобиля «КIA».

Сотрудниками МЧС проводилась деблокация водителя автомобиля «КIA», работы по ограждению места ДТП сигнальными конусами и обеспечению пожарной безопасности.

Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализированы в Керченскую городскую больницу №1.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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