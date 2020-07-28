Крыму угрожают гусеницы лугового мотылька второго поколения

Установившаяся погода способствует вредоносности гусениц лугового мотылька второго поколения.

По информации отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, вредителем заселено 0,22 тыс. гектаров со средней численностью 0,4 гусеницы на квадратный метр. Это количество не является опасным, экономический порог вредоносности составляет 5-10 гусениц на квадратный метр. При этом, против вредителя обработана площадь в 0,385 тыс. гектаров.

Луговой мотылек — один из самых опасных и широко распространенных, вредителей сельскохозяйственных культур. Высокая плодовитость, многоядность, периодичность вспышек массового размножения и способность к миграции приводит к хозяйственно ощутимым потерям урожаев на значительных площадях. Луговой мотылек — широкий полифаг, однако особо предпочитает сахарную свеклу, коноплю, однолетние и многолетние травы, овощные, подсолнечник. Злаковые культуры, как правило, менее пригодны для питания гусениц. Насекомому присущ быстрый переход от фазы депрессии в состояние высокой численности, массового размножения и высокой миграционной активности.

Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям хозяйств следует организовать мониторинг сельскохозяйственных посевов. В случае обнаружения численности, превышающей экономический порог вредоносности, провести обработки.

Рекомендованы к использованию следующие препараты: Лепидоцид, П (0,6-1 кг/га), Битоксибациллин, П (2-3 кг/га), Фаскорд, КЭ (0,2-0,25 л/га), Вантекс, МКС (0,07-0,15 л/га), Децис Профи, ВДГ (0,025-0,05 кг/га), Кинфос, КЭ (0,25-0,4 л/га) и другие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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