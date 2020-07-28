Происшествия
Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии
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Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.
Об этом рассказал директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
«У него достаточно сложное ранение, он в тяжелом состоянии. Задета задняя стенка трахеи. Предстоит длительное лечение», - рассказал Сергей Олефиренко.
Как ранее сообщалосьм, 26 июля на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов к пациенту с психическим расстройством, напали. Когда врачи вошли в квартиру, пациент внезапно напал на них, нанеся удар ножом в шею одному из медиков. Нападавшего удалось скрутить и оказать помощь пострадавшему. Врач был госпитализирован в больницу скорой помощи, пациент - в психиатрическую.
После этого случая было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.
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