Крымских чиновников все дальше отодвигают от серьезных финансов

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Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2024 года.

Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Правда, правительство Крыма контроль над программой вообще и финансовыми потоками в частности утрачивает.

«Совещание под руководством Хуснуллина в Евпатории с заинтересантами, афилянтами и модераторами крымской ФЦП прошло сегодня в жесткой манере, – сообщает telegram-канал «Крымская П». – Все предложенные замминэка РФ Назаровым и крымским вице-премьером Кабановым схемы реализации программы были отвергнуты. Задачи, поставленные Хуснуллиным по срокам, теперь уже никак не вяжутся с ранее намеченными планами крымско-московского картеля, привыкшего водить за нос курирующего ФЦП вице-премьера правительства РФ и вертеть программой ФЦП, как им выгодно. Подрядчики однозначно будут назначаться правительством РФ. А контроль за ФЦП полностью ложится на Роскапстрой.

АНО ФЦП Минэка РФ позиции утрачивает. Поняв тон разговора, присутствующий губернатор Аксенов сразу заскучал, по выражению лица было понятно, что он занят другими мыслями».

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин находится на полуострове с пятницы, провел уже несколько совещаний и, по словам, инсайдеров сильно не доволен работой местных властей. Сам чиновник пока на комментарии скуп.

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