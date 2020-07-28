Крымчане в шоке от нового «элитного» забора в Симферополе

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В крымской столице начаты работы по установке забора вокруг Дворца детского и юношеского творчества (бывший Дом пионеров).

Согласно данным, размещенным на , стоимость ограждения составляет почти 4,5 млн рублей. Согласно проекту, Дворец детского и юношеского творчества будет огражден полностью по периметру, включая часть прилегающей к нему площади.

Установка нового забора вызвала бурную реакцию у жителей Симферополя.

«Я отказываюсь воспринимать эту действительность. Этого не может быть, просто потому что этого не может быть в принципе. Капитальный ремонт того, чего не существует (ранее здание не окружал забор – ред.) – это непаханое поле для прокуратуры», - высказался в Facebook архитектор Максим Пивоварчик.Ранее на сайте Госзакупок была размещена информация о проведении конкурса на капитальный ремонт ограждения ДДЮТ. Начальная стоимость проекта и установки ограждения оценивалась в 7,4 млн рублей. Однако ООО «Стройгрупп и К» предложил более низкую цену – 4,5 млн рублей, и заказчик, руководство учреждения, назначило ее победителем.

«В наше время кованные заборы и ограды делают участок и общий вид здания уникальным и неотразимым. Красивый, прочный кованный заборчик – визитная карточка каждого объекта… Элитные кованые ворота считаются признаком статуса и солидности», - говорится в проектной документации, подготовленной компанией «Асгард».

В опубликованном проекте отмечается, что высота возводимой конструкции составит около трех метров. Ограждение будет представлять собой основной забор, центральные и вспомогательные ворота, а также несколько калиток с кодовыми замками.

«Шутки шутками, а надо как-то прекращать это заборное безумие. Чиновники меняются, а заборы остаются. Из-за них город уже не узнать - будки и заборы, заборы и будки», - резюмирует архитектор, глава Симферопольского Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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