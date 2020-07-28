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Власть

Крым и Севастополь останутся без 5G

21:08 вторник, 28 июля 2020
Крым и Севастополь останутся без 5G

фото © Новости Крыма

Мобильный оператор МТС первый в России получил лицензию на оказания услуг связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.

Крым и Севастополь не вошли в этот список, сообщает ТАСС.

В сообщении компании говорится, что лицензия выдана Роскомнадзором до июля 2025 года.

В МТС указали, что первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. В данный момент специалисты разрабатывают и тестируют сценарии использования 5G для индустриальных и бизнес-кейсов, включая медицину, ритейл и логистику.

В компании при этом уточнили, что лицензия получена во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя, где у МТС нет сетей - там компания предоставляет свои услуги при помощи роуминговых партнеров».

В марте Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении диапазона частот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для создания сетей 5G, которые представляют собой новую технологию мобильной связи. Фактически это значит, что Роскомнадзор теперь может самостоятельно решать, кому разрешать устанавливать радиоэлектронные средства связи в данном диапазоне.

Ранее в социальных сетях и СМИ появлялась информация о негативном влиянии на человеческий организм сетей 5G. Утверждалось, что сети пятого поколения стали причиной распространения COVID-19. Однако эта информация не нашла никакого научного подтверждения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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