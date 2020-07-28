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Какой сегодня праздник 28 июля
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Сегодня, 28 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День крещения Руси
Фото Правмир
Датой для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.
Существует легенда о том, как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы.
День Улиты и Кирика
Народный праздник «Кирик и Улита» отмечается 28 июля (по старому стилю - 15 июля). В этот день церковь вспоминает раннехристианских святых Кирика и Иулитту (в русской народной традиции - Улиту), пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана. Другие названия праздника: «Матушка Улита», «Полудницы», «Кирики-мокродырики», «День Владимира». В народе верили что в этот день полудницы летают над жатвой. Мороками день путают. Надобно остеречься, коли жара землю донимает.
Есть и логичное объяснение такому обычаю. На Кирика и Улиту часто шел сильный дождь, и в поле делать было просто нечего. «Кирики – всегда мокродырики», — подмечали крестьяне. Впрочем, день все равно старались проводить с пользой: приучали детей к домашнему труду, чтобы они становились опорой для своих матерей, как малолетний Кирик — для Иулитты.
День крещения Киевской Руси в Украине
Крещение Киевской Руси – Украины – государственный праздник, который украинцы отмечают 28 июля. Впервые его отпраздновали в 2008 году в соответствии с указом президента Украины Виктора Ющенко № 668/2008, о праздновании даты, приуроченной ко дню памяти Киевского князя Владимира – крестителя Киевской Руси.
Изначально попытки крестить Киевскую Русь предпринимались еще в 960-х годах. Так княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, сама приняла крещение в Константинополе в 957 году и стремилась окрестить людей в своих владениях.
Также сегодня, 28 июля, отмечают такие праздники:
- День памяти святого равноапостольного князя Владимира
- День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника)
- Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day)
- День PR-специалиста России
- День загадывания желаний
- День бутылки мира
- День молочного шоколада (National Milk Chocolate Day) в США
- День родителей (National Parents Day) в США
- День отца в Доминикане
- День победы над фашизмом в Сан-Марино
- День дерева в Австралии
- День независимости Перу
- День памяти солдат Буффало (Buffalo Soldiers Day) в США
- День коктейля «Писко сауэр» (National Pisco Sour Day) в Перу
- День памяти жертв депортации франко-акадцев в Канаде
Сегодня именины празднуют: Василий, Юстиниан, Авда, Владимир, Авудим, Иулитта (Улита), Кирик (Кириак, Кирьяк).
Что происходило 28 июля в прошлые годы
1794 - были казнены революционеры Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст.
1834 - открылся Киевского университета им. св. Владимира (в настоящее время Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко).
1862 - начало золотой лихорадки в США: найдено золото в штате Монтана.
1896 - основан город Майами, что во Флориде (в настоящее время крупный туристический центр на атлантическом побережье).
1914 - начало Первой мировой войны (первый глобальный военный конфликт).
1916 - начало борьбы с наркотрафиком: в Англии запрещен ввоз опиума и кокаина.
1964 - международная конфронтация СССР и Китая: Мао Цзэдун отказался от предложения генсека Никиты Хрущева участвовать в Международной конференции коммунистических и рабочих партий.
1980 - Владимир Высоцкий был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, проститься с известным писателем и актером пришли тысячи людей.
1989 - марксизм был отброшен Правительством Мозамбика, как государственная идеология.
1994 - Молдавская республика приняла конституцию.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 июля. Какие праздники будут завтра?
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