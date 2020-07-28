К Земле летит огромный астероид

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Космическое тело размером с футбольное поле пролетит на минимальном расстоянии от Земли 5 августа.

Астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м приближается к Земле. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отмечается, что космическое тело максимально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 по Киеву. Оно пролетит мимо нашей планеты со скоростью 13,4 км/c и на расстоянии 3,2 млн км.

В следующий раз астероид приблизится к Земле так близко 10 августа 2137 года.

Астероид 2009 PQ1 открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца совершает за 669 земных дней, или 1,83 земного года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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