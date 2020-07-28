Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму

В Республике Крым скончался пациент, у которого была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Таким образом, по данным Минздрава республики, скончались 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме этого, под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 1148 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся более 500 человек, а в стационарах 531 пациент. В обсерваторы изолировано 56 человек.

«Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 264 человека, выписано с выздоровлением – 841», - говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за прошедшие сутки на полуострове выявили 23 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии на территории республики зарегистрировано 1139 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе. Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».

Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки. Один новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за сутки.

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции.

Ученый о коронавирусе: «Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения». Самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем сам коронавирус. К примеру, уколы интерферона на дому могут повлечь за собой расстройство психики, а применение антибиотиков — вызвать всплеск бактериальных инфекций.