Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом ● Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки ● В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом ● Ученый о коронавирусе: «Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения» ● Два отделения 1-й горбольницы в Севастополе закрыты из-за коронавируса
Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму
В Республике Крым скончался пациент, у которого была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Таким образом, по данным Минздрава республики, скончались 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Кроме этого, под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 1148 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся более 500 человек, а в стационарах 531 пациент. В обсерваторы изолировано 56 человек.
«Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 264 человека, выписано с выздоровлением – 841», - говорится в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за прошедшие сутки на полуострове выявили 23 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии на территории республики зарегистрировано 1139 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки. Один новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за сутки.
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