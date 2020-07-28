Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом

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Число сотрудников администрации Ялты с подтвержденным коронавирусом превысило два десятка.

Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», – сообщил Аксенов.

О заражении сотрудников администрации стало известно на прошлой неделе. 21 июля в мэрии сообщили о шести зараженных сотрудниках администрации, а также о двух депутатах горсовета.

Ранее в Ялте отменили проведение полумарафона «ЗаБег» из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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