Экс-главу горхоза Севастополя обвиняют в махинациях на два млрд рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Михаила Тарасова.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ.

Тарасова обвиняют в совершении преступления по 286 статье Уголовного кодекса РФ. Она звучит как «организация превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий».

По версии следствия, Тарасов замешан в махинациях при строительстве канализационных очистных сооружений. А именно, в декабре 2017 года он дал указание и.о. директора Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Александру Антюфееву заключить не только госконтракт на строительство КОС, но и дополнительное соглашение к нему, исключающее условие об обязательном казначейском сопровождении.

По данным следователей, это позволило расходовать деньги на цели, не предусмотренные госконтрактом. Ущерб бюджету при этом оценивается в более чем 2 миллиарда рублей.«В отношении Тарасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество стоимостью около 2 млн рублей наложен арест», - сообщает пресс-служба ГУ СКР России.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Уголовное дело в отношении Антюфеева также уже рассматривается в суде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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