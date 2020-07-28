Два севастопольца организовали подпольное производство контрафактного алкоголя

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Севастополя, которые производили контрафактный алкоголь.

Как сообщили в главном следуправлении Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Установлены 55-летний уроженец Севастополя, неработающий, который является организатором данного незаконного производства, а также 45-летний уроженец Севастополя, ранее судимый и также нигде не работающий. В автомобиле организатора было обнаружено более 200 литров нелегальной продукции», – говорится в сообщении.

В СК отметили, что мужчины занимались производством в период с 2019 по 2020 год. Для производства незаконной продукции использовались два гаража, которые были снабжены специальным оборудованием. Во время обысков кроме оборудования обнаружена и изъята тара, а также расфасованная и готовая к реализации алкогольная продукция общим объемом около 2 тысяч литров.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. «Злоумышленники дали признательные показания, свою вину в совершении указанного преступления признали полностью. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнили в СК.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками управления МВД по Севастополю. Как сообщили на официальном информационном портале «МВД Медиа», весь выявленный во время обысков алкоголь изъят и направлен на экспертизу. Эксперты установили, что спиртосодержащая жидкость имеет микропримеси, опасные для жизни и здоровья человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в алуштинском дельфинарии. Прокурорская проверка в одном из дельфинариев в Алуште выявила нарушения норм содержания морских млекопитающих.

В Крыму возбудили дело по факту нападения с ножом на врача «скорой». СК возбудил уголовное дело по факту нападения на врача «скорой помощи» в Крыму.

Крымчанин получил 10 лет тюрьмы за убийство начальника МЧС. 32-летний житель Евпатории приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство начальника отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Республике Крым Ярослава Мамаенко в августе прошлого года.

Жителю Симферополя грозит три года тюрьмы за неожиданную «находку». В Симферополе сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт хранения наркотических средств. На улице Опытная правоохранителями в ночное время был остановлен 43-летний местный житель, у которого при личном досмотре был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом.