Будет ли введен график подачи воды в Крыму

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Власти Крыма пока не планируют вводить ограничения водоснабжения в Симферополе и других регионах республики.

Об этом журналистам заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в регион вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Пока сегодня о режимах речь не идет. Но мы смотрим за ситуацией, она развивается. Думаю, что пока обойдемся малой кровью. Другим регионам угрозы нет», – сказал Аксенов.Он напомнил, что военные Минобороны РФ строят временный трубопровод, который позволит перебрасывать на Симферополь порядка 40 млн кубометров воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

«Кроме того, погода пока нам благоприятствует. Если такая погода у нас еще две недели будет, то никаких проблем и режимов в ближайшие два года у нас не будет», – добавил глава республики.

Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что впечатлен работой Минобороны и властей Крыма по прокладке трубопровода.

«Министерство обороны вместе с Республикой Крым сделали героическую операцию. За такое короткое время продолжить такой километраж – я не знаю, кто до этого у нас в стране реализовывал такое техническое решение. Скорее всего, никто не реализовывал. Меня эта работа впечатлила», – сказал вице-премьер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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