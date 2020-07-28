Власть
Аксенов уволил вице-премьера, отвечавшего за ЖКХ
Вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова освобождена от должности.
Указ об увольнении Жуковой скоро будет опубликован на портале правительства Крыма.
«Жукова уволена с должности заместителя председателя Совмина Крыма по собственному желанию», – сообщил источник Крыминформа.
Ранее сегодня на портале правительства было опубликовано распоряжение о распределении функциональных обязанностей между заместителями председателя Совета министров республики. Согласно этому документу кураторство сфер, за которые ранее отвечала Жукова, возложено на вице-премьера Евгения Кабанова.
Аксенов официально назначил Юлию Жукову на должность вице-премьера правительства республики в конце мая прошлого года, освободив ее от должности начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым – главного государственного жилищного инспектора РК «по собственной инициативе».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Соперница Лукашенко на выборах объяснила, чей Крым. Светлана Тихановская ответила на вопрос о Крыме так, «как принято говорить» в Беларуси.
Аксенов назначил врио начальника Госстройнадзора Крыма. Временно исполняющим обязанности начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым назначен заместитель руководителя данного ведомства Алексей Захаров.
«Куратор сильно ругался»: в правительстве Крыма прогнозируют большие перемены. В Крыму в очередной раз заговорили о возможной отставке вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.
Российский куратор Крыма приехал на полуостров с проверкой. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, назначенный куратором Крыма, приехал на полуостров, чтобы оценить темпы строительства объектов «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).
Будет ли введен график подачи воды в Крыму
Власти Крыма пока не планируют вводить ограничения водоснабжения в Симферополе и других регионах республики.
В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли
Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.
Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии
Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.
В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом
За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.
12 часов назад
Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом
2 часа назад
Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму
10 часов назад
Будет ли введен график подачи воды в Крыму
2 часа назад
Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза
На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.