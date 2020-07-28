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Власть

Аксенов уволил вице-премьера, отвечавшего за ЖКХ

18:58 вторник, 28 июля 2020

Вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова освобождена от должности.

Указ об увольнении Жуковой скоро будет опубликован на портале правительства Крыма.

«Жукова уволена с должности заместителя председателя Совмина Крыма по собственному желанию», – сообщил источник Крыминформа.

Ранее сегодня на портале правительства было опубликовано распоряжение о распределении функциональных обязанностей между заместителями председателя Совета министров республики. Согласно этому документу кураторство сфер, за которые ранее отвечала Жукова, возложено на вице-премьера Евгения Кабанова.

Аксенов официально назначил Юлию Жукову на должность вице-премьера правительства республики в конце мая прошлого года, освободив ее от должности начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым – главного государственного жилищного инспектора РК «по собственной инициативе».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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«Куратор сильно ругался»: в правительстве Крыма прогнозируют большие перемены. В Крыму в очередной раз заговорили о возможной отставке вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

Российский куратор Крыма приехал на полуостров с проверкой. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, назначенный куратором Крыма, приехал на полуостров, чтобы оценить темпы строительства объектов «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

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