Аксенов похвастался резким падением сбора зерновых

Глава Крыма пояснил, что это последствие «слаженной совместной работы» чиновников и сельхозпроизводителей.

В Республике Крым сельхозпредприятия, завершив уборочную кампанию ранних зерновых, собрали миллион тонн зерна. Средний показатель урожайности — 18,8 центнера с одного гектара, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. По его словам, «это результат слаженной совместной работы хлеборобов и органов власти всех уровней, и, конечно, масштабных мер государственной поддержки отрасли».

«Для обеспечения потребностей крымчан необходимо порядка 300 тысяч тонн зерна», — уточнил Аксенов.

В августе прошлого года минсельхоз Республики Крым сообщил, что средняя урожайность ранних зерновых в регионе в 2019 года была 30 центнеров с одного гектара. На середину июля прошлого года крымские сельскохозяйственные производители собрали 1,2 миллиона тонн ранних зерновых, рассказывали в министерстве.

В 2018 году средняя урожайность ранних зерновых в Республике Крым составила 16,5 центнера с одного гектара, всего в позапрошлом году хлеборобы собрали лишь 906 тысяч тонн ранних зерновых.

В 2017 году в Республике Крым средняя урожайность ранних зерновых была 31,9 центнера с одного гектара, в том году в регионе собрали больше 1,7 миллиона тонн ранних зерновых.

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