Жителю Симферополя грозит три года тюрьмы за неожиданную «находку»

В Симферополе сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт хранения наркотических средств. На улице Опытная правоохранителями в ночное время был остановлен 43-летний местный житель, у которого при личном досмотре был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Согласно заключения криминалистической экспертизы, изъятое порошкообразное вещество содержит в своем составе наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. Со слов задержанного, полимерный пакет он якобы обнаружил на улице возле тротуара в расколовшемся на земле камне. Как утверждает мужчина, он сразу же догадался, что это наркотическое средство. После этого, заинтересовавшись, он поднял сверток и положил его в пачку из-под сигарет, где хранил с целью личного употребления.

Правдивость слов о неожиданной находке правоохранителям предстоит выяснить в ходе дальнейшего расследования.

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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