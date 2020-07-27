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Происшествия

За неделю в Крыму спасли 20 человек в горах

07:39 понедельник, 27 июля 2020
За неделю в Крыму спасли 20 человек в горах

фото © Новости Крыма

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 93 – это возгорания сухой растительности и мусора.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

За прошедшую неделю крымские спасатели 25 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 32 человека, двое из них — дети, к сожалению, 4 погибли.

— За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 93 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, спасено 2 человека, к сожалению, 1 погиб. Также, было 7 происшествий на воде, спасено 6 человек, к сожалению, 2 погибли. В горно-лесной зоне проведены 6 поисково-спасательных операции, спасено 20 человек. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели эвакуировали туристов с горы Сокол в Судаке. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь двум туристам на горе Сокол, которые, находясь на прогулке, свернули на ложную тропу и заблудились.

Спасатели эвакуировали туристов с Аю-Дага. В 18.20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Аю-Даг двое туристов оказалась на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжать движение по незнакомому маршруту не могут, необходима помощь спасателей.

На Демерджи снова спасли туристов. Сотрудники МЧС помогли туристам, заблудившимся в крымских горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Туристка сломала ногу, гуляя на горе Алчак-Кая в Судаке. В 09.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Алчак-Кая женщина сломала ногу, требуется помощь спасателей.

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