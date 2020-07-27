За неделю в Крыму спасли 20 человек в горах

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Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 93 – это возгорания сухой растительности и мусора.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

За прошедшую неделю крымские спасатели 25 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 32 человека, двое из них — дети, к сожалению, 4 погибли.

— За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 93 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, спасено 2 человека, к сожалению, 1 погиб. Также, было 7 происшествий на воде, спасено 6 человек, к сожалению, 2 погибли. В горно-лесной зоне проведены 6 поисково-спасательных операции, спасено 20 человек. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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