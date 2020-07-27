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Курортный сезон

Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму

15:47 понедельник, 27 июля 2020
Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму

фото © Крыминформ

Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на динамике туристического потока в Крым.

Об этом заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА Новости.

«Это никак не отразится на проведении туристического сезона в Крыму. Туристы уже распланировали отдых на крымских курортах до конца сентября», — сказал Черняк.

По его словам, отдых на крымских курортах безопаснее заграничных туристических поездок. Это является определяющим фактором при выборе места отдыха в текущем туристическом сезоне.

Напомним, 24 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Причем в Турцию открываются полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа, — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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