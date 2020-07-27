Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму

фото © Крыминформ

Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на динамике туристического потока в Крым.

Об этом заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА Новости.

«Это никак не отразится на проведении туристического сезона в Крыму. Туристы уже распланировали отдых на крымских курортах до конца сентября», — сказал Черняк.

По его словам, отдых на крымских курортах безопаснее заграничных туристических поездок. Это является определяющим фактором при выборе места отдыха в текущем туристическом сезоне.

Напомним, 24 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Причем в Турцию открываются полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа, — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Льготники получат бесконтактные карты для проезда в крымских электричках. Южная пригородная пассажирская компания предлагает федеральным категориям льготников оформить бесконтактные пластиковые карты, сообщает пресс-служба «ЮППК».

Между Симферополем и Нижним Новгородом запустят ежедневные авиарейсы. Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Нижним Новгородом с 25 июля станет ежедневным.

В Севастополе на два дня ограничат движение транспорта из-за велопробега. На участке дороги Севастополь – Инкерман ограничат движение транспорта из-за проведения первенства по велоспорту.

В Симферополе прошла экстренная сессия, депутаты передали республике три дороги. Сегодня состоялась экстренная 22-я сессия Симферопольского городского совета второго созыва, которую провела заместитель председателя горсовета Надежда Аксенова.