Курортный сезон
Развитие сюжета: Сезон провальным не будет: эксперты оценили перспективы Крыма-2020 ● Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы ● В Крыму подорожали услуги пятизвездочных отелей ● Эксперты оценили стоимость отдыха на курортах Крыма в этом году ● Аксенов уже насчитал миллион отдыхающих в Крыму
Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму
фото © Крыминформ
Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на динамике туристического потока в Крым.
Об этом заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА Новости.
«Это никак не отразится на проведении туристического сезона в Крыму. Туристы уже распланировали отдых на крымских курортах до конца сентября», — сказал Черняк.
По его словам, отдых на крымских курортах безопаснее заграничных туристических поездок. Это является определяющим фактором при выборе места отдыха в текущем туристическом сезоне.
Напомним, 24 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Причем в Турцию открываются полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа, — в Анталью, Бодрум и Даламан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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