В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля

В симферопольский отдел полиции поступило сообщение от 35-летнего местного жителя, о том, что, неизвестный, находясь на улице Качинской из хулиганских побуждений, складным ножом, повредил два его автомобиля. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На место совершения преступления незамедлительно выехали сотрудники полиции. Там же оперуполномоченным уголовного розыска ОП №3 «Центральный» Ринатом Усатенко был задержан ранее судимый 43-летний житель города Воронеж. Задержанный в момент совершении преступления находился в сильном алкогольном опьянении.

От задержанного получены признательные показания.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Жители двора, в котором произошел инцидент, поблагодарили сотрудников полиции за оперативность и помощь в избавлении от неадекватного гражданина с ножом, ведь от его действий могли пострадать посторонние люди.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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