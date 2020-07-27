В Севастополе пророссийского блогера приняли за украинского шпиона

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Жители Севастополя проявили «бдительность», а ответственные службы оперативно разобрались в ситуации.

Покинувший после Майдана Киев скандальный блогер Сергей Рулев был задержан в Севастополе на два часа для разбирательств.

Инцидент произошел во время празднования Дня ВМФ в Севастополе, когда блогер делал репортаж, задавая вопросы морпехам-отставникам об их отношении к учениям НАТО в Одессе.

Как сообщают СМИ, российских морпехов вопросы насторожили. Они приняли Рулева за «украинского провокатора» и сообщили «особистам». В итоге блогер был задержан на два часа для разбирательств, а потом — благополучно отпущен.

Остальные опрашиваемые Рулевым военные-отставники оказались более благосклонны к «блогеру».

Ранее Сергей Рулева уже арестовывали на территории России. В 2017-м году суд города Кропоткин Краснодарского края арестовал его на 15 суток. Сам Рулев прославился фразой «Топаз, дай команду».

Зимой 2014-го Рулев хотел для своего блога снять позитивный сюжет про титушек в Мариинском парке, они же его и избили.

В тексте использованы материалы: Форпост

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