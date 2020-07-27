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В Севастополе пообещали создать дизайн-центр микроэлектроники
Вице-премьер России Юрий Борисов пообещал помочь в создании в Севастополе дизайн-центра микроэлектроники.
Об этом он заявил во время посещения инновационного научно-технологического центра на базе производственно-технологической базы «Гранит» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», передает пресс-служба Севастопольского госуниверситета университета.
«Учитывая налоговые преференции для дизайнеров, надо делать огромный дизайн-центр на этой основе. Мы вам поможем», – сказал Борисов.
Основная задача дизайн-центра – интеллектуальное приборостроение. Его создание позволит объединить возможности инновационно-научного технологического центра концерна «Алмаз-Антей» и СевГУ для организации и проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ прикладного характера в интересах оборонно-промышленного комплекса.
«Радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии – те наши ядерные компетенции, на которые мы опираемся и которые стремимся развивать. Мы видим себя не только как высшее учебное заведение, но как центр, который должен развивать регион и город при плотном взаимодействии с нашими индустриальными партнерами. Наша задача – перевести на цифровые рельсы экономику Севастополя и обеспечить создание инновационного пояса вокруг интеллектуального приборостроения и радиоэлектроники», – заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев.
Он подчеркнул, что для университета важно партнерство с концерном «Алмаз-Антей». Разработанные совместно с СевГУ технологии лягут в основу перспективных опытно-конструкторских работ, а сотрудничество будет способствовать развитию отечественной электронно-компонентной базы для создания приборов и систем в интересах таких заказчиков, как предприятия концерна «Алмаз-Антей» и гражданского сектора электронной промышленности России.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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