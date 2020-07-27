В Севастополе по горячим следам поймали лжеэлектриков

В Севастополе после обращений местных жителей с жалобами в правоохранительные органы были задержаны четверо мужчин, которых подозревают в мошенничестве с электросчетчиками.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства города.

По информации властей, управляющая компания обратилась в полицию после того, как к ним пришла с проблемой жительница одного из подведомственных домов. Со слов пожилой женщины, к ней домой пришли двое, представились сотрудниками «Севэнерго» и настоятельно предлагали ей поменять счетчик.

«Мужчины рассказали бабушке, что в ее квартире распломбирован счетчик. Якобы это вызывает постоянные жалобы со стороны жильцов дома и необходимо произвести его срочную замену стоимостью три тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Доверчивая пенсионерка отдала то, что у нее было – полторы тысячи рублей – и пошла снимать оставшуюся сумму. Когда вернулась и отдала деньги, увидела, что после ухода «мастеров» щит остался открытым, а обещанной пломбы нет. Тут-то женщина и заподозрила обман. На следующий день пострадавшая обратилась в «Севэнергосбыт», но оказалось, что их сотрудники никаких работ на этом доме не проводили. В компании также пояснили, что никаких работ не велось.

«Сотрудниками УК на месте было выявлено, что неизвестными лицами не месте предыдущих счетчиков были установлены другие автоматы, смонтированные с нарушением правил техники безопасности», - пояснили в правительстве города.Второй такой же случай произошел по другому адресу. После обнаружения обмана житель дома с улицы Острякова точно так же обратился с жалобой в управляющую компанию.

В результате оперативного розыска полиция задержала четверых мужчин, которых заподозрили в мошенничестве. Доверчивым же гражданам в очередной раз напомнили, что у всех, кто называется сотрудниками коммунальных службы или других ресурсных организаций, нужно в обязательном порядке тщательно проверять документы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина. Действиям руководства алуштинского дельфинария «Акварель» будет дана правовая оценка, заявила мэр Алушты Галина Огнева.

Прокуратура Крыма займется проверкой родителей потерявшегося мальчика. Сотрудники прокуратуры Крыма дадут правовую оценку действиям родителей потерявшегося накануне маленького мальчика в поселке Строгановка в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Российского военного в Крыму наказали за «вымогательство и мошенничество». Крымский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего военнослужащего – российского офицера запаса – в совершении ряда преступлений, в числе которых вымогательство, превышение служебных полномочий и мошеничество.

Крымские силовики заявили, что раскрывают абсолютно все убийства на полуострове. Раскрываемость убийств в Крыму с начала года составила 100%.