В селе под Симферополем похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

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В селе Строгоновка Симферопольского района 27 июля простились с трехлетним Мусой Сулеймановым, которого нашли мертвым 26 июля после нескольких дней поисков.

Ребенка похоронили на кладбище в поселке (Васиет) Строгоновка, там же, где жил Муса.

Сообщается, что тело ребенка утром в понедельник привезли в дом семьи Сулеймановых, возле которого собрались сотни людей, чтобы выразить соболезнование родным и попрощаться с Мусой Сулеймановым.

Ранее в управлении МВД России по Крыму утверждали, что Муса Сулейманов умер из-за утопления. Тело мальчика было найдено в одной из выгребных ям рядом с домом.

«В ходе мероприятий специалистами производилась откачка выгребных ям. В одной из них, расположенной рядом с домом, где проживает семья, было обнаружено тело ребенка. Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление», – говорится в сообщении МВД России.

Как сообщили в управлении Следкома по Крыму и Севастополю, время наступления смерти соответствует времени исчезновения.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются условия, из-за которых погиб ребенок.

Трехлетний Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля. На его поиски приехали несколько тысяч людей со всего Крыма. 26 июля управление МЧС России по Крыму сообщило, что тело ребенка найдено.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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