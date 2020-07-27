В Крыму унесло в море серфингиста

Вчера в 11:40 во время патрулирования прибрежной полосы спасатели обнаружили в море мужчину, подающего знаки о помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Мужчину занимавшегося серфингом сильными порывами ветра унесло от берега на расстояние порядка 200 метров, самостоятельно выгрести не смог.

— Спасатели, оперативно направились к пострадавшему, приняли на борт мужчину, вместе с доской для серфинга доставили на берег, провели профилактическую беседу. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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