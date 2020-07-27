Происшествия
В Крыму унесло в море серфингиста
Вчера в 11:40 во время патрулирования прибрежной полосы спасатели обнаружили в море мужчину, подающего знаки о помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Мужчину занимавшегося серфингом сильными порывами ветра унесло от берега на расстояние порядка 200 метров, самостоятельно выгрести не смог.
— Спасатели, оперативно направились к пострадавшему, приняли на борт мужчину, вместе с доской для серфинга доставили на берег, провели профилактическую беседу. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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