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Происшествия

В Крыму унесло в море серфингиста

12:21 понедельник, 27 июля 2020

Вчера в 11:40 во время патрулирования прибрежной полосы спасатели обнаружили в море мужчину, подающего знаки о помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Мужчину занимавшегося серфингом сильными порывами ветра унесло от берега на расстояние порядка 200 метров, самостоятельно выгрести не смог.

— Спасатели, оперативно направились к пострадавшему, приняли на борт мужчину, вместе с доской для серфинга доставили на берег, провели профилактическую беседу. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории мужчину унесло в море на надувном матрасе. Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого унесло в море на надувном матрасе.

Чтобы не все утонули: в Ялте проводят дополнительную подготовку матросов-спасателей. Дополнительные тренировки и соревнования стали традиционными и эффективными формами подготовки матросов-спасателей Ялтинского региона.

За сутки в Крыму четырех отдыхающих унесло в море. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 события, погиб один человек, спасено 4 человека.

В Керчи спасли купальщицу в полутора километрах от берега. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 событие, спасен 1 человек.

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