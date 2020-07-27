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Коронавирус в Крыму

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

09:57 понедельник, 27 июля 2020
В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

фото © rbc.ru

За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции.

Четыре из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 - прибывший из другого субъекта), еще 4 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здоровых лиц, 2 – завозные из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1116 случаев новой коронавирусной инфекции. 71 из них завозной из-за границы, 107 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 813 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 125 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную, инфекцию, обследовано 1939 человек.

Выздоровевших за весь период – 827 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два отделения 1-й горбольницы в Севастополе закрыты из-за коронавируса. По состоянию на утро 26 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19. В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 1175 человек, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе. COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у трех человек.

Медикам Севастополя продлили выплату надбавок за COVID. Медицинские работники Севастополя, которые борются с коронавирусом, получат дополнительные выплаты в июле и августе.

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