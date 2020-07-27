В Крыму пришлось переделывать дорогу из-за грунтовых вод

В Белогорском районе переделывают дорогу, сделанную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства Крыма.

По информации ведомства, во время ремонта участка автомобильной дороги «Анновка-Зуя», которая примыкает к трассе «Таврида» и проходит через несколько поселений, выяснилось, что под ней находятся слабые грунты и основания дороги.

Специалисты приняли решения о замене оснований и отвода грунтовых вод с помощью дренажа на участке более одного км из 6,5 км всего участка. Строители заверили, что данные обстоятельства не повлияют на скорость ремонта работ и сдачи объекта.В правительстве добавили, что в рамках нацпроекта в Крыму также ремонтируют улицу Солнечную и Центральную в селе Софиевка, а также переулок Ботанический в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Как ранее сообщалось, на полуострове планируют провести капитальный ремонт 14 региональных дорог – это около 203 километров. Тогда стало известно, что кроме республиканских дорог под ремонт подпадают 15 объектов улично-дорожной сети городского округа Симферополь и прилегающих районов. Заключить контракты на выполнение работ власти пообещали до 17 июля с тремя основными подрядчиками, работающими на объектах в регионе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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