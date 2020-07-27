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Курортный сезон

В Крыму подорожали услуги пятизвездочных отелей

08:39 понедельник, 27 июля 2020
В Крыму подорожали услуги пятизвездочных отелей

фото © Новости Крыма

В Крыму на волне спроса подорожали услуги четырехзвездочных и пятизвездочных отелей, сообщил глава общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов.

По его мнению, повышение цен произошло из-за июльской волны бронирований, когда жители России начали массово приезжать в Крым.

«Существенно увеличился ценник в отелях четыре-пять звезд. Когда пошел ажиотаж, когда спрос приблизился к 90%, они подняли цены. У некоторых в два раза: было 10 тысяч рублей, стало 20 тысяч. Что касается частного сектора и гостевых домов, там цены практически не поднимались – а это 80% койко-мест. Так что подорожание повлияет только на самого платежеспособного клиента. Что до озвученной цифры в миллион туристов, хочу напомнить, что общая емкость Крыма – 750 тысяч койко-мест. Если люди едут на две недели, это должно означать полную загрузку всех регионов полуострова весь месяц, всех видов средств размещения. Тогда мы получим полтора миллиона в конце июля, а сейчас миллион может быть за счет еще весеннего трафика. Вообще, загрузились хорошо: я на той неделе проехал весь ЮБК до Феодосии – мест практически нет. Наверное, легче найти их на западе, на севере Крыма», – заявил Бурдонов.

Как пишут СМИ со ссылкой на портал Суточно.ру, средний чек за отдых на крымских курортах вырос на 25% по сравнению с 2019 годом. При этом в июне глава Крыма​ Сергей Аксенов заявлял, что глобального увеличения цен на отдых в отелях полуострова не зафиксировано. В Российском общенациональном союзе индустрии гостеприимства считают, что повышение цен оправдано и связано с санитарными нормами, которых средства размещения должны придерживаться из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к 24 июля полуостров посетили миллион отдыхающих в этом курортном сезоне.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отелям и санаториям позволили 18 месяцев не возвращать деньги. Правительством РФ принято постановление о возврате и переносе купленных путевок.

Эксперт считает, что Крыму нужен собственный сайт бронирования отелей. В Крыму необходимо создать отдельный интернет-ресурс для бронирования объектов размещения, расположенных в регионе.

Эксперты оценили стоимость отдыха на курортах Крыма в этом году. Рост цен на отдых в период после пандемии наблюдается по всей стране. В Крыму некоторые средства размещения повысили стоимость в несколько раз.

Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса. На курортах в Крыму наблюдается практически полное игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

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