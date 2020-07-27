В Крыму на Генеральских пляжах перевернулся автомобиль - двое пострадавших

В 18.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на проселочной дороге в районе Генеральских пляжей в Ленинском районе произошло ДТП с участием 1 легкового автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.

К месту происшествия выехало одно отделение 15 пожарно-спасательной части (г. Керчь) 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, наряд ОГИБДД МВД России по Ленинскому району, бригада скорой медицинской помощи.По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля «Chevrolet Niva» не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Сотрудниками МЧС приняты меры по обеспечению пожарной безопасности, по отключению аккумуляторной батареи автомобиля, оказана помощь пострадавшим в транспортировке к машине скорой помощи.

Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы в приемное отделение Керченской городской больницы № 1.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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