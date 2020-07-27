В Крыму изменили форму заявки для получения мер поддержки бизнесу

Минэкономразвития РК уведомляет об изменении формы заявки и взаимодействии для внесения изменений в Реестр получателей мер поддержки.

Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

Министерство экономического развития Республики Крым уведомляет о том, что внесены изменения в постановление Совета министров Республики Крым реализации от 26 июня 2020 года № 366 «О вопросах реализации Закона Республики Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В Минэкономразвития РК обращают внимание на изменение формы заявки для получателей меры поддержки в соответствие с Законом Республики Крым от 17 июля 2020 года № 103-ЗРК/2020 «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым «О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Соответствующая форма заявки обновлена.

Кроме этого, в заявке отмечено, что предоставлять корпоративные счета для получения меры поддержки нельзя, т.к. банк не сможет осуществить на них выплату.

Также определен порядок взаимодействия для внесения изменений в Реестр получателей мер поддержки по заявкам, в которых указаны некорректные реквизиты для выплаты меры поддержки, либо указано некорректное наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя), вследствие чего банк не может осуществить выплаты.

В данном случае такие заявки включаются в Перечень отложенных заявок для уточнения реквизитов и наименования, где указана мотивированная причина отказа, и размещается на портале правительства Республики Крым.

В случае, если причиной невозможности осуществления выплаты меры поддержки, указанной в Отчете Банка, является некорректный счет, получатель меры поддержки в течение 10 рабочих дней после размещения на портале правительства Республики Крым Перечня отложенных заявок может направить официальным письмом в Министерство экономического развития Республики Крым информацию о новом корректном счете организации (индивидуального предпринимателя) для выплаты меры поддержки, которое направляет полученную информацию в УФНС России по Республике Крым и Банк для проверки.

После проверки корректности предоставленной информации получателю будут осуществлены выплаты меры поддержки по новому счету организации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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